Çekmeköy'de kopan çatının parçaları farklı bir binadaki daireye girdi

06.01.2020 21:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:56

Çekmeköy'de bir binanın şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatısının parçaları, farklı bir binadaki daireye girdi.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Kaşıkotu Sokağı'ndaki binanın uçan çatısından kopan parçalar, aynı sokaktaki başka bir binanın dış cephesine çarptı. Parçalar, dairenin mutfak kısmından içeri girdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, itfaiyenin çalışması sonucu kopan çatının parçaları bölgeden kaldırıldı.

Kaynak: AA