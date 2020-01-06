Çekmeköy'de kopan çatının parçaları farklı bir binadaki daireye girdi
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Çekmeköy'de kopan çatının parçaları farklı bir binadaki daireye girdi

Çekmeköy'de bir binanın şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatısının parçaları, farklı bir binadaki daireye girdi.

06.01.2020 21:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:56
Çekmeköy'de kopan çatının parçaları farklı bir binadaki daireye girdi

'de bir binanın şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatısının parçaları, farklı bir binadaki daireye girdi.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Kaşıkotu Sokağı'ndaki binanın uçan çatısından kopan parçalar, aynı sokaktaki başka bir binanın dış cephesine çarptı. Parçalar, dairenin mutfak kısmından içeri girdi.

verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, itfaiyenin çalışması sonucu kopan çatının parçaları bölgeden kaldırıldı.

Kaynak: AA
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