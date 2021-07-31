ÇEKMEKÖY'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ORMANLIK ALANA UÇTU: 1 YARALI

Çekmeköy Şile yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüjü aşarak ormanlık alana uçtu.

Çekmeköy Şile yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüjü aşarak ormanlık alana uçtu. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, haberi alarak kaza yerine gelen yakınları ekiplerden bilgi almaya çalıştı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Şileyolu Ömerli mevkiinde meydana geldi. Şile istikametine seyreden 34 Z 6370 plakalı otomobilin sürücüsü Emine Yüce direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüjü aştıktan sonra ormanlık alana uçtu. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koşarken, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri de dubalarla başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Otomobil içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak yola çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza haberini alarak olay yerine gelen yakınları ekiplerden bilgi almaya çalıştı. Kazayı görerek yardıma gelen Ali Gündoğdu, "Şile istikametine gidiyordu sürücü. Refüjü aştıktan sonra ormanlık alana uçup ters dönüyor. Yardıma geldik bilinici açıktı" diye konuştu. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı