Çekmeköy'de kısıtlama saatinde çıkan tekmeli yumruklu kavgaya biber gazlı müdahale

Çekmeköy'de kısıtlama saatinde çıkan tekmeli yumruklu kavgaya biber gazlı müdahale Çekmeköy'de sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk saatlerde çok sayıda kişiden oluşan iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

Çekmeköy'de kısıtlama saatinde çıkan tekmeli yumruklu kavgaya biber gazlı müdahale

İSTANBUL - Çekmeköy'de sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk saatlerde çok sayıda kişiden oluşan iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmakta güçlük yaşayınca biber gazı kullanarak taraflara müdahale etti.

Olay, Çekmeköy, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk saatlerde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İki grup arasında çıkan tartışmayı ayırmakta zorluk çeken ekipler, biber gazı kullanarak tarafları ayırmaya çalıştı. İki taraf arasında yaşanan tartışma ve polis ekiplerinin müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı