Çekmeköy'de kaybolan iki kardeşin, evlerinin yakınındaki inşaat çukurunda ölü bulunmalarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan inşaatın...
10.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:38
Çekmeköy'de kaybolan iki kardeşin, evlerinin yakınındaki inşaat çukurunda ölü bulunmalarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan inşaatın yetkilisi, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklandı.
Çekmeköy'de kaybolan iki kardeşin, evlerinin yakınındaki inşaat çukurunda ölü bulunmalarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan inşaatın yetkilisi, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz