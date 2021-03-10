ÇEKMEKÖY'DE KARDEŞLERİN ÖLÜMÜ; İNŞAAT SAHİBİ TUTUKLANDI
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ÇEKMEKÖY'DE KARDEŞLERİN ÖLÜMÜ; İNŞAAT SAHİBİ TUTUKLANDI

10.03.2021 16:34 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:52
ÇEKMEKÖY'DE KARDEŞLERİN ÖLÜMÜ; İNŞAAT SAHİBİ TUTUKLANDI

Çekmeköy'de tamamlanmamış inşaatın asansör boşluğundaki su birikintisine düşerek 4 ve 8 yaşındaki iki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan inşaat sahibi Orhan Akyol çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne...

Çekmeköy'de tamamlanmamış inşaatın asansör boşluğundaki su birikintisine düşerek 4 ve 8 yaşındaki iki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan inşaat sahibi Orhan Akyol çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan tutuklandı.

Çekmeköy'de 4 ve 8 yaşındaki Hasan ve Hüseyin Büyür kardeşler yapımı tamamlanmamış bir inşaatın içi suyla dolmuş asansör boşluğuna düşerek, ölmüştü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, olayın gerçekleştiği yerdeki inşaatın sahibi Orhan Akyol dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Orhan Akyol, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli Orhan Akyol savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

YER BANA AİT DEĞİL BAŞKASINA AİT

Orhan Akyol, hakimlik sorgusunda söz konusu inşaatı satanların kendisine sahte vekaletle sattığını öne sürerek "3 ay inşaatı durdurdular. İnşaat durunca belediye mühürledi. İnşaatın etrafını tam çevirerek belediyeye teslim ettik. Hem ruhsat hem benim adıma olan tapu başkasına geçti. 2016 yılı itibari ile tedbir kondu. Yer bana ait değildir, başkasına aittir" dedi. Anadolu Sulh 3. Ceza Hakimliği şüpheli Orhan Akyol'un "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Görüntü dökümü: ------------

-Şüphelinin emniyetten çıkarılışı


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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