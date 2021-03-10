ÇEKMEKÖY'DE KARDEŞLERİN ÖLÜMÜ; İNŞAAT SAHİBİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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ÇEKMEKÖY'DE KARDEŞLERİN ÖLÜMÜ; İNŞAAT SAHİBİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

10.03.2021 10:12 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:37

ÇEKMEKÖY'de tamamlanmamış bir inşaatın asansör boşluğundaki su birikintisine düşerek 4 ve 8 yaşındaki iki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, inşaat sahibi Orhan A. gözaltına alındı.

ÇEKMEKÖY'de tamamlanmamış bir inşaatın asansör boşluğundaki su birikintisine düşerek 4 ve 8 yaşındaki iki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, inşaat sahibi Orhan A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Orhan A. Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Çekmeköy'de 4 ve 8 yaşındaki Hasan ve Hüseyin Büyür kardeşler yapımı tamamlanmamış bir inşaatın içi suyla dolmuş asansör boşluğuna düşerek, ölmüştü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, olayın gerçekleştiği yerdeki inşaatın sahibi Orhan A. dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Orhan A. Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

ÇEKMEKÖY'DE KARDEŞLERİN ÖLÜMÜ; İNŞAAT SAHİBİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
ÇEKMEKÖY'DE KARDEŞLERİN ÖLÜMÜ; İNŞAAT SAHİBİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
ÇEKMEKÖY'DE KARDEŞLERİN ÖLÜMÜ; İNŞAAT SAHİBİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
ÇEKMEKÖY'DE KARDEŞLERİN ÖLÜMÜ; İNŞAAT SAHİBİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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