İSTANBUL-ÇEKMEKÖY'DE KABLO HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çekmeköy'de bir depodan 50 metre kablo çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Şüpheli F.K. açıktan hırsızlık suçundan sevk edildiği mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 17 Şubat Perşembe günü Çekmeköy Nişantepe Mahallesinde, bir mesire alanının deposunda yaşandı. Depodan kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri olay yerinde F.K adlı şüpheliyi 50 metre kablo ve 4 parça demir kapı pervazı ile yakaladı. Uyuşturucu madde kullanmaktan çok sayıda suç kaydı bulunan F.K., açıktan hırsızlık suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüphelinin deponun duvarından kablolarla atladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.