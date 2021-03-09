Çekmeköy'de inşaatta ölü bulunan 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi
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Çekmeköy'de inşaatta ölü bulunan 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi

09.03.2021 16:02 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:05
Çekmeköy'de inşaatta ölü bulunan 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi

Çekmeköy'de kaybolan ve geçtiğimiz gün cansız bedeni bulunan 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Çekmeköy'de kaybolan ve geçtiğimiz gün cansız bedeni bulunan 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Olay, Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Mutlu Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre, Hanife ve İlker Büyür çiftinin çocukları 4 yaşındaki Hasan ile 8 yaşındaki Hüseyin öğle vakti 12.30 sıralarında ortadan kaybolmuştu. Gece saatlerinde ise ailenin yaşadığı evin arkasında bulunan bir inşaatta içine su dolan asansör çukurunda çocukların cansız bedeni bulunarak inceleme yapılmıştı. İki Kardeşin cenazeleri Yenibosna Adli Tıp Kurumundan alındı. Çocukların cenazeleri öğlen saatlerinde Çekmeköy Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardında defnedildi. Cenazesine katılan akrabaları göz yaşına boğulurken anne ve babası sinir krizi geçirdi. Düzenlenen cenaze programına Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Büyür ailesinin yakınları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. - İSTANBUL

Çekmeköy'de inşaatta ölü bulunan 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi
Çekmeköy'de inşaatta ölü bulunan 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi
Çekmeköy'de inşaatta ölü bulunan 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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