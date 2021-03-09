ÇEKMEKÖY'DE İNŞAATTA HAYATINI KAYBEDEN KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ
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ÇEKMEKÖY'DE İNŞAATTA HAYATINI KAYBEDEN KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ

09.03.2021 21:16 | Son Güncelleme: 09.03.2021 21:21

Çekmeköy'de inşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 4 ve 8 yaşındaki iki kardeş Çekmeköy Mezarlığı'na defnedildi.

Çekmeköy'de inşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 4 ve 8 yaşındaki iki kardeş Çekmeköy Mezarlığı'na defnedildi.

Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Mutlu Sokakta yaşayan İlker ve Hanife Büyür çiftinin iki çocuğu dün öğle saatlerinde kayboldu. Çocuklardan 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür evlerinin hemen arkasında bulunan inşaatın asansör çukurunda bulundu. İçi yağmur suyu ile dolu olan çukurda bulunan çocukların hayatını kaybettiği belirlendi. Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinden sonra iki kardeş cenaze töreni için Çekmeköy'e getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından iki kardeş gözyaşları içinde Çekmeköy Mezarlığı'na toprağa verildi.

ÇEKMEKÖY'DE İNŞAATTA HAYATINI KAYBEDEN KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ
ÇEKMEKÖY'DE İNŞAATTA HAYATINI KAYBEDEN KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ
ÇEKMEKÖY'DE İNŞAATTA HAYATINI KAYBEDEN KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ
ÇEKMEKÖY'DE İNŞAATTA HAYATINI KAYBEDEN KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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