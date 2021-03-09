Çekmeköy'de iki kardeşin ölümüne ilişkin inşaat sahibi gözaltına alındı
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Çekmeköy'de iki kardeşin ölümüne ilişkin inşaat sahibi gözaltına alındı

09.03.2021 15:40 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:45
Çekmeköy'de iki kardeşin ölümüne ilişkin inşaat sahibi gözaltına alındı

ÇEKMEKÖY'de 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin hayatını kaybetmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan "Taksirle ölüme sebebiyet verme" soruşturması kapsamında inşaat sahibi O.A. gözaltına alındı.

ÇEKMEKÖY'de 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin hayatını kaybetmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan "Taksirle ölüme sebebiyet verme" soruşturması kapsamında inşaat sahibi O.A. gözaltına alındı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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