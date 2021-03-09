Çekmeköy'de iki kardeşin ölümüne ilişkin inşaat sahibi gözaltına alındı
09.03.2021 15:40 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:45
ÇEKMEKÖY'de 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin hayatını kaybetmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan "Taksirle ölüme sebebiyet verme" soruşturması kapsamında inşaat sahibi O.A. gözaltına alındı.
ÇEKMEKÖY'de 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin hayatını kaybetmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan "Taksirle ölüme sebebiyet verme" soruşturması kapsamında inşaat sahibi O.A. gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı