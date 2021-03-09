ÇEKMEKÖY'DE İKİ KARDEŞİN HAYATINI KAYBETMESİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ÇEKMEKÖY'DE İKİ KARDEŞİN HAYATINI KAYBETMESİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI (1)

09.03.2021 14:36 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:40
ÇEKMEKÖY'DE İKİ KARDEŞİN HAYATINI KAYBETMESİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI (1)

ÇEKMEKÖY'de inşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek 4 ve 8 yaşındaki iki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

ÇEKMEKÖY'de inşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek 4 ve 8 yaşındaki iki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık, inşaat sahibinin tespit edilip, tespit edildikten sonra ifadelerinin alınması için emniyet güçlerine talimat verildiği öğrenildi.  

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Bülent Ersoy Yılmaz Erdoğan Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Ersun Yanal Aykut Kocaman Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ÇEKMEKÖY'DE İKİ KARDEŞİN HAYATINI KAYBETMESİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 14:40:23. #1.14#
title