ÇEKMEKÖY'DE İKİ KARDEŞİN HAYATINI KAYBETMESİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI (1)
09.03.2021 14:36 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:40
ÇEKMEKÖY'de inşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek 4 ve 8 yaşındaki iki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
ÇEKMEKÖY'de inşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek 4 ve 8 yaşındaki iki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık, inşaat sahibinin tespit edilip, tespit edildikten sonra ifadelerinin alınması için emniyet güçlerine talimat verildiği öğrenildi.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı