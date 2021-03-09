ÇEKMEKÖY'DE İKİ KARDEŞİN HAYATINI KAYBETMESİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI (1)

ÇEKMEKÖY'de inşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek 4 ve 8 yaşındaki iki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

ÇEKMEKÖY'de inşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek 4 ve 8 yaşındaki iki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık, inşaat sahibinin tespit edilip, tespit edildikten sonra ifadelerinin alınması için emniyet güçlerine talimat verildiği öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı