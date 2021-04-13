Çekmeköy'de iki grup arasındaki silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı
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Çekmeköy'de iki grup arasındaki silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel
Çekmeköy'de iki grup arasındaki silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

Çekmeköy'de yolda giden bir cipin sıkıştırılmasıyla başlayan iki grup arasındaki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Çekmeköy'de yolda giden bir cipin sıkıştırılmasıyla başlayan iki grup arasındaki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Alemdağ Mahallesi'nde seyreden bir cipin yolda giderken iki araç tarafından sıkıştırılarak durdurulması ve araçtakilerin sopalarla saldırması üzerine silahlı kavgaya dönüşen olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olaya karışan şahısları tespit etti.

Yapılan çalışmada 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin olay sırasında yaralandığı ve hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheliden 2'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Olay, kamera görüntülerine yansıdı

Bu arada olaya ilişkin güvenlik kamera görüntülerinde, yolda hareket halindeki bir cipin önden ve arkadan iki araç tarafından sıkıştırılması, araçlardan inen şahısların sopalarla ciptekilere saldırması, onların da karşılık vermesiyle yaşanan silahlı kavga yer aldı.

Cipin, arkasındaki başka bir otomobilin hareket etmesiyle manevra yaparak kaçması, diğer gruptakilerin de yaralananları alarak olay yerinden uzaklaşmaları da görüntülere yansıdı.

Çekmeköy'de iki grup arasındaki silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı
Çekmeköy'de iki grup arasındaki silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı
Çekmeköy'de iki grup arasındaki silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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