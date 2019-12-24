Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı: 1'i ağır 14 yaralı (3)
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Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı: 1'i ağır 14 yaralı (3)

Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA ÇEKMEKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı.

24.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:57
Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı: 1'i ağır 14 yaralı (3)

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL  ÇEKMEKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan 1'i ağır 14 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 09.45 sıralarında Çekmeköy, Otoyolu Alemdağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümraniye istikametinde ilerleyen 138 hat numaralı Ömerli-Ümraniye seferini yapan İETT otobüsü yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak, yan yattı. Otobüste bulunan yolculardan biri ağır 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşların yardımına diğer yolcular ve yoldan geçen araç sürücüleri koştu. Devrilen otobüsün arasında sıkışan bir kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle Şile Otoyolu Ümraniye istikameti trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor. 


Kaynak: DHA
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