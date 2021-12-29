Çekmeköy'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çekmeköy'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Çekmeköy'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Çekmeköy'de 2 evden hırsızlık yaptıkları ve bir otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ÇEKMEKÖY, İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de 2 evden hırsızlık yaptıkları ve bir otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki iki evden hırsızlık yapılması ve bu evlerden birinden alınan anahtarla otomobil çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve şüphelilerin kullandığı sahte plaka taktıkları kiralık otomobilin "GPS" sinyalini takip eden ekipler, E.O. ve S.K'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda müştekilere ait ziynet eşyaları, 30 bin lira ve bir otomobil anahtarı ele geçirildi.

Çalışmalarını sürdüren ekipler şüphelilerin sık kullandığı güzergahları kontrol ederek "ikiz plaka" takılan ve evde ele geçirilen anahtarın çalıştırdığı bir çalıntı otomobile el koydu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bağdat Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza! Otomobilde sıkışan sürücü için seferber oldular

Bağdat Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza! Otomobilde sıkışan sürücü için seferber oldular

 İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI 1 AY SONRA YÜZDE 50 DÜŞECEK?

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI 1 AY SONRA YÜZDE 50 DÜŞECEK?

 Görüntü tepki çekti! Yavru köpeği patisinden taşıyan belediye işçisi kendini böyle savundu

Görüntü tepki çekti! Yavru köpeği patisinden taşıyan belediye işçisi kendini böyle savundu

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title