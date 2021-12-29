Çekmeköy'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

ÇEKMEKÖY, İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de 2 evden hırsızlık yaptıkları ve bir otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki iki evden hırsızlık yapılması ve bu evlerden birinden alınan anahtarla otomobil çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve şüphelilerin kullandığı sahte plaka taktıkları kiralık otomobilin "GPS" sinyalini takip eden ekipler, E.O. ve S.K'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda müştekilere ait ziynet eşyaları, 30 bin lira ve bir otomobil anahtarı ele geçirildi.

Çalışmalarını sürdüren ekipler şüphelilerin sık kullandığı güzergahları kontrol ederek "ikiz plaka" takılan ve evde ele geçirilen anahtarın çalıştırdığı bir çalıntı otomobile el koydu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

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