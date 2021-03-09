Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde silahlı kavga : 2 ölü
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Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde silahlı kavga : 2 ölü

09.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:47
Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde silahlı kavga : 2 ölü

ÇEKMEKÖY'de hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

ÇEKMEKÖY'de hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada  2 kişi öldü, 1  kişi yaralandı. Alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen olayda polis,  otomobiliyle kaçan silahlı saldırganı  yakalamak için çalışma başlattı. 

Olay saat 13.30 sıralarında Çekmeköy Çatalmeşe Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan bir hayvanat bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre otomobiliyle hayvanat bahçesine gelen Mustafa Ö.,  içeride bulunan ve aralarında alacak verecek tartışması olduğu iddia edilen kamuoyunda kendisini 'Metafizik Uzmanı' olarak tanıtan Salih Memişoğlu ile   Ömer Faruk Zengin ve  O.Ö ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Mustafa Ö.,  Salih Memişoğlu, Ömer Faruk Zengin ile  O.Ö'ye silahla ateş etti. Şüpheli otomobiliyle olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeride bulunan ziyaretçiler dışarı çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri  Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı O.Ö ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerindeki incelemelerini sürdüren polis, kaçan şüpheli Mustafa Ö'yü  yakalamak için çalışma başlattı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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