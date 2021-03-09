ÇEKMEKÖY'DE HAYVANAT BAHÇESİNDE SİLAHLI KAVGA : 2 ÖLÜ (2)
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ÇEKMEKÖY'DE HAYVANAT BAHÇESİNDE SİLAHLI KAVGA : 2 ÖLÜ (2)

09.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:09
ÇEKMEKÖY'DE HAYVANAT BAHÇESİNDE SİLAHLI KAVGA : 2 ÖLÜ (2)

ÇEKMEKÖY'de silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Buğra BENLİOĞLU - İstanbul DHA-  ÇEKMEKÖY'de silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Çekmeköy'de 30 Ağustos Caddesi'ndeki hayvanat bahçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahla kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişinin öldü, 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Durumu ağır olan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırganların bir otomobille kaçtığı belirtilirken polisin çalışması sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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