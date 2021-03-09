Çekmeköy'de hayatını kaybeden kardeşlerin babası; İhmal var

Çekmeköy'de inşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin babası İlker Büyür, adlı tıp ön raporuna göre çocuklarının boğulma sonucu hayatını kaybettiklerini belirterek, "Ben şikayetçiyim inşaattakilerden. İhmal var." dedi.

Çekmeköy'de inşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin babası İlker Büyür, adlı tıp ön raporuna göre çocuklarının boğulma sonucu hayatını kaybettiklerini belirterek, "Ben şikayetçiyim inşaattakilerden. İhmal var." dedi.

Çekmeköy'de dün öğle saatlerinde 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler kayboldu. İhbar üzerine polis ekipleri ve AFAD tarafından aranan kardeşler, evlerinin hemen arkasında bulunan inşaatın asansör çukurunda bulundu. İçi yağmur suyu ile dolan çukurda bulunan çocukların hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuklarının cenazesini Adli Tıp Kurumu morgundan alan baba İlker Büyür, "Ben kayboldukları sırada işteydim. Saat 01.30'da orada olduklarını anlamışlar. Orası tahtaymış çürümüş su almaktan. Oraya basıp düşmüşler. Adli tıpta suda boğulma olarak tespit edildi ama bir ay sürer dediler. Ben şikayetçiyim inşaattakilerden. İhmal var. Çocuklarım daha önce orada oynamıyorlardı ama sonuçta gittiler oynadılar. Çocuklarım gitti." diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı