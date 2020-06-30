Çekmeköy'de hafriyat kamyonu yandı
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Çekmeköy'de hafriyat kamyonu yandı

Çekmeköy Şile Yolu'nda kum yüklü hafriyat kamyonun dorsesinde yangın çıktı.

Çekmeköy'de hafriyat kamyonu yandı
30.06.2020 13:53 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:56

Çekmeköy Şile Yolu'nda kum yüklü hafriyat kamyonun dorsesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kamyonda hasar oluştu.

Çekmeköy, Şile Yolu Ümraniye istikametinde giden İzzet Karameşe'nin kullandığı 34 HZL 80 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonunun saat 12.30 sıralarında lastiği patladı. Kamyonun dorsesinden dumanlar çıktığını gören sürücü emniyet şeridine çekerek aşağıya indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevre güvenliğini alarak itfaiye ekiplerinin gelmesi bekledi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa süre söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kamyonda hasar oluştu. Kamyon şoförü İzzet Karameşe, "Seyir halindeyken lastik patladı, duman çıktı. Kenara çektim. Sonrasında alev almaya başladı. Çekiciyi son anda çıkarıp kurtardım. Dorsemde kum yükü vardı." diye konuştu.


Kaynak: DHA

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