Çekmeköy'de güvenlik görevlisi tabancayla öldürüldü
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Çekmeköy'de güvenlik görevlisi tabancayla öldürüldü

Çekmeköy'de güvenlik görevlisi tabancayla öldürüldü
07.05.2020 18:32 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:33

Çekmeköy'deki bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, tabancayla öldürüldü.

Çekmeköy'deki bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, tabancayla öldürüldü.

Edinilen bilgiye, Sultançiftliği Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki sitede yaşayan Kadir T, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı güvenlik görevlisi Halis P'yi silahla ağır yaraladı. Zanlı daha sora 7. kattaki evine çıktı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Halis P'nin hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Çekmeköy'de güvenlik görevlisi tabancayla öldürüldü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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