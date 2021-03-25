Son dakika: Çekmeköy'de gıda fabrikasında yangın(1)
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Son dakika: Çekmeköy'de gıda fabrikasında yangın(1)

25.03.2021 04:09 | Son Güncelleme: 25.03.2021 04:19
Son dakika: Çekmeköy'de gıda fabrikasında yangın(1)

Gelen son dakika haberine göre ÇEKMEKÖY'de bulunan 2 katlı bir gıda fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı.

ÇEKMEKÖY'de bulunan 2 katlı  bir gıda fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın Çekmeköy, Koçullu Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Muratlı Caddesi üzerinde bulunan gıda üretim fabrikasından yükselen dumanları gören çalışanlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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