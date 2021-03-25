Çekmeköy'de gıda üretim tesisinde çıkan fabrika yangını kontrol altına alındı
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Çekmeköy'de gıda üretim tesisinde çıkan fabrika yangını kontrol altına alındı

25.03.2021 06:13 | Son Güncelleme: 25.03.2021 06:21

Çekmeköy'de gıda üretim tesisinde çıkan fabrika yangını kontrol altına alındı Çekmeköy'de bulunan gıda üretim fabrikada çıkan yangın yürekleri ağza getirmişti.

Çekmeköy'de gıda üretim tesisinde çıkan fabrika yangını kontrol altına alındı

İSTANBUL - Çekmeköy'de bulunan gıda üretim fabrikada çıkan yangın yürekleri ağza getirmişti. İki katlı fabrikada elektrik kaynaklık çıktığı öğrenilen yangın çok sayıda itfaiye ekibinin çalışması ile söndürüldü.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli Koçullu Mahallesi Muratlı Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikadanın elektrik kaynağından dolayı yangın çıkmıştı. Fabrikanın yandığını görenler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Ömerli, Sancaktepe, Ümraniye, Sultanbeyli ve Kartal'dan itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını söndürerek kontrol altına aldı. Herhangi bir can kaybı yada yaralanmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili açıklama yapan gıda üretim tesisi fabrika sahibi Ogün Baysan," Elektrik kontağından başladığını söyledi itfaiye ekipleri. Bizde yangın başladığından sonra geldik. Yanıcı bir madde yoktu. O esnada yangının çıktığı yerde çalışan yoktu" diye konuştu.

Çekmeköy'de gıda üretim tesisinde çıkan fabrika yangını kontrol altına alındı
Çekmeköy'de gıda üretim tesisinde çıkan fabrika yangını kontrol altına alındı
Çekmeköy'de gıda üretim tesisinde çıkan fabrika yangını kontrol altına alındı
Çekmeköy'de gıda üretim tesisinde çıkan fabrika yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK

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