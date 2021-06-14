Çekmeköy'de gerginlik dolu anlar: Yol verme kavgasında tekmeler havada uçuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çekmeköy'de gerginlik dolu anlar: Yol verme kavgasında tekmeler havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | 3. Sayfa

Çekmeköy'de gerginlik dolu anlar: Yol verme kavgasında tekmeler havada uçuştu Çekmeköy'de İETT otobüs şoförü ile taksi şoförünün yol verme meselesinden aralarında çıkan tartışmaya yolcular da katıldı.

Çekmeköy'de gerginlik dolu anlar: Yol verme kavgasında tekmeler havada uçuştu

İSTANBUL - Çekmeköy'de İETT otobüs şoförü ile taksi şoförünün yol verme meselesinden aralarında çıkan tartışmaya yolcular da katıldı. Yolcular ile taksi şoförü arasında çıkan arbede de tekmeler havada uçuştu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Çekmeköy'de Madenler durağında meydana geldi. İddiaya göre İETT otobüs şoförü ile taksi şoförü arasında yol verme meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Otobüste bulunan yolcularında kavgaya dahil olmasıyla taksi şoförü kaçmaya çalıştı. Taksi şoförü ile yolcular arasında çıkan arbede de taksi şoförü aldığı darbelerle yere yığıldı. Yerde kendisini korumaya çalışan taksi şoförüne yolcular tekmelerle vurarak darp etti. Çevredeki vatandaşların ayırmasıyla kavga son buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çekmeköy'de gerginlik dolu anlar: Yol verme kavgasında tekmeler havada uçuştu
Çekmeköy'de gerginlik dolu anlar: Yol verme kavgasında tekmeler havada uçuştu
Çekmeköy'de gerginlik dolu anlar: Yol verme kavgasında tekmeler havada uçuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ahmet Şık Angela Merkel Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Sarp Akkaya Selçuk Balcı Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çekmeköy'de gerginlik dolu anlar: Yol verme kavgasında tekmeler havada uçuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 10:47:33. #1.14#

title