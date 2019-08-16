ÇEKMEKÖY'DE EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

16.08.2019 12:46

ÇEKMEKÖY'de 4 şüpheli girdikleri evden ziynet eşyası ve 400 lira para çaldı. Şüpheliler, yakalanırken, hırsızların yaptıkları adrese giriş, çıkışları güvenlik kameralarına yansıdı.

Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'de bulunan bir eve 30 Temmuz tarihinde giren 4 şüpheli 8 adet ziynet eşyası ve 400 lira para çaldı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler 4 şüphelinin önce eşkallerini sonra kimliklerini tespit etti. Polis, şüphelilerin beraber yaşadığı eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet T.(20), Kadir B.(24), Kenan Ö.(19), Mücahit G.(19)'nin çok sayıda suç kayıtlarının olduğu tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. 4 hırsız tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Öte yandan hırsızların olay yerine beyaz renkli bir araçla geldikleri ve apartmana girdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde eve giren şüpheliler apartmandan çıktıktan sonra olay yerinden aynı araçla uzaklaşıyor.

Kaynak: DHA