ÇEKMEKÖY'DE EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÇEKMEKÖY'DE EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇEKMEKÖY'de 5 katlı binanın beşinci katında çıkan yangında, 2 kişi dumandan etkilendi.

ÇEKMEKÖY'de 5 katlı binanın beşinci katında çıkan yangında, 2 kişi dumandan etkilendi.

Çekmeköy, Çamlık Mahallesi Başak Sokakta beş katlı binanın beşinci katında saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina sakinleri de büyük panik yaşadı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 2 kişi dumandan etkilendi. 2 kişiye ambulans içerisinde müdahalede bulunuldu. Görgü tanığı, "Yangın sırasında içeride hasta bir kadın ile 2 tane de çocuk bulunuyordu. Onları da çıkardık, durumlar gayet iyi" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÇEKMEKÖY'DE EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
ÇEKMEKÖY'DE EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
ÇEKMEKÖY'DE EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
ÇEKMEKÖY'DE EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Taksim'de 10 bin doları gasbedilen Ummanlı turistin gözyaşları
Taksim'de 10 bin doları gasbedilen Ummanlı turistin gözyaşları
Boğuşma sırasında oğlu öldürmüş (2)- Yeniden
Boğuşma sırasında oğlu öldürmüş (2)- Yeniden
Son dakika haberleri... Giresun'da annesini baltayla öldüren, kardeşi ile 2 polisi yaralayan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... Giresun'da annesini baltayla öldüren, kardeşi ile 2 polisi yaralayan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Abdullah Gül Sergey Lavrov Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Özge Özder Beren Saat Serdar Ortaç
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ÇEKMEKÖY'DE EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 11:23:23. #1.15#

title