ÇEKMEKÖY'DE DİAFON HIRSIZI YAKALANDI

ÇEKMEKÖY'de binalardaki diafonları çalan hırsız yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Çekmeköy'de 7 binanın girişindeki diafonlar çalındı. Ev sahiplerinin şikayeti üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi Esenler'de bulunan adresinde gözaltına aldı. Şüpheli U.A.'nın evinde ve aracında yapılan aramalarda ise 4 diafon ambalajı ve diafon sökümüne yarayan anahtar ele geçirildi. 18 adet hırsızlık suçundan araması bulunduğu tespit edilen U.A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. U.A'ya Açıktan Hırsızlık suçundan adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı. Öte yandan U.A.'nın bina girişlerinden diafon çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.