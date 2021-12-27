Çekmeköy'de diafon çalan hırsızlar yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çekmeköy'de diafon çalan hırsızlar yakalandı

Çekmeköy'de diafon çalan hırsızlar yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇEKMEKÖY'de 3 farklı binanın girişinden 10 adet diafon çalan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

ÇEKMEKÖY, İSTANBUL (DHA) - ÇEKMEKÖY'de 3 farklı binanın girişinden 10 adet diafon çalan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüphelilerin, bir araçla adreslere gelmesi ve binalara girmesi çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Çekmeköy, Mimar Sinan Mahallesinde 2 şüpheli, 3 farklı bina girişinden görüntülü diafon çaldı. Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli 2 kişinin Mimar Sinan Mahallesi Yeşilkayalar Caddesine bir araç ile geldiklerini tespit ederek, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde inceleyerek hırsızların izine ulaştı. Polis ekiplerin yaptıkları araç sorgulamasında aracın C.P. isimli kişiye ait olduğu ve olayın gerçekleştiği gün aracını U.A'ya kiraladığını tespit etti. GSP konumundan aracın Esenler'de olduğunu öğrenen ekipler, U.A. ve B.E.'nin kaldığı adreslere operasyon yaparak iki hırsızı çaldıkları 10 adet görüntülü diafonla yakaladı. Gözaltına alınan 2 hırsız, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.


Çekmeköy'de diafon çalan hırsızlar yakalandı

Çekmeköy'de diafon çalan hırsızlar yakalandı

Çekmeköy'de diafon çalan hırsızlar yakalandı

Çekmeköy'de diafon çalan hırsızlar yakalandı

Son dakika haberi: Madde bağımlısı, otomobilin altında ölü bulundu

Son dakika haberi: Madde bağımlısı, otomobilin altında ölü bulundu

 OYDER Başkanı Turgay Mersin: Hızlı bir şekilde ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerekiyor

OYDER Başkanı Turgay Mersin: Hızlı bir şekilde ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerekiyor

 Sokakta tüfekle öldürüldü

Sokakta tüfekle öldürüldü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title