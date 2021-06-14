Çekmeköy'de depo yangını
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Çekmeköy'de depo yangını

Çekmeköy'de depo yangını
Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Çekmeköy'de plastik deposu ve hurdalık olarak kullanılan alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Çekmeköy'de plastik deposu ve hurdalık olarak kullanılan alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi'nde 3 bin metrekare kapalı alana sahip plastik deposu ve hurdalık olarak kullanılan alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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