Çekmeköy'de dağıtım fabrikasında straforlar alev alev yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çekmeköy'de dağıtım fabrikasında straforlar alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çekmeköy'de dağıtım fabrikasında straforlar alev alev yandı

Çekmeköy'deki bir dağıtım firmasına ait soğuk hava deposunda bulunan straforların tutuşmasıyla yangın çıktı.

Çekmeköy'deki bir dağıtım firmasına ait soğuk hava deposunda bulunan straforların tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Çekmeköy Koçullu Mahallesi'nde dağıtım firması olarak çalışan tek katlı fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle fabrikanın soğuk hava deposundaki straforların tutuşmasıyla büyüdü. Yoğun duman ve alevleri gören fabrika çalışanları durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Adrese gelen jandarma ekipleri yangına ilişkin çalışma başlatırken olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi ise söndürme çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrası yangın kontrol altına alındı. Öte yandan, yangınla birlikte yükselen yoğun duman cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Bir garip olay! Önce evi ateşe verdi; ekipler söndürünce bu kez kendini yakmaya kalktı

Bir garip olay! Önce evi ateşe verdi; ekipler söndürünce bu kez kendini yakmaya kalktı

 18 ayrı suçtan aranan adam, kaçmaya çalışınca jandarma tarafından vuruldu

18 ayrı suçtan aranan adam, kaçmaya çalışınca jandarma tarafından vuruldu

 Son dakika haberi... Sancaktepe'de sis kazası: 10 kez takla atıp bariyerlere daldı

Son dakika haberi... Sancaktepe'de sis kazası: 10 kez takla atıp bariyerlere daldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title