Çekmeköy'de dağıtım fabrikasında straforlar alev alev yandı - Haberler
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Çekmeköy'de dağıtım fabrikasında straforlar alev alev yandı

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Çekmeköy'de dağıtım fabrikasında straforlar alev alev yandı

Çekmeköy'deki bir dağıtım firmasına ait soğuk hava deposunda bulunan straforların tutuşmasıyla yangın çıktı.

Çekmeköy'deki bir dağıtım firmasına ait soğuk hava deposunda bulunan straforların tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Çekmeköy Koçullu Mahallesi'nde dağıtım firması olarak çalışan tek katlı fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle fabrikanın soğuk hava deposundaki straforların tutuşmasıyla büyüdü. Yoğun duman ve alevleri gören fabrika çalışanları durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Adrese gelen jandarma ekipleri yangına ilişkin çalışma başlatırken olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi ise söndürme çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrası yangın kontrol altına alındı. Öte yandan, yangınla birlikte yükselen yoğun duman cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Abdul Samet Kaya - Halit Arslan/İHA)

Çekmeköy'de dağıtım fabrikasında straforlar alev alev yandı

Çekmeköy'de dağıtım fabrikasında straforlar alev alev yandı

Çekmeköy'de dağıtım fabrikasında straforlar alev alev yandı

Çekmeköy'de dağıtım fabrikasında straforlar alev alev yandı

Çekmeköy'de dağıtım fabrikasında straforlar alev alev yandı

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