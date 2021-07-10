Çekmeköy'de çocuğun rögar çukuruna düştüğü anlara şahit olan adam o anları anlattı
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Çekmeköy'de çocuğun rögar çukuruna düştüğü anlara şahit olan adam o anları anlattı

Çekmeköy'de çocuğun rögar çukuruna düştüğü anlara şahit olan adam o anları anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çekmeköy'de 7 yaşındaki bir çocuk, kapağı çalındığı için üzeri açık kalan rögar çukuruna düştü.

Çekmeköy'de 7 yaşındaki bir çocuk, kapağı çalındığı için üzeri açık kalan rögar çukuruna düştü. Çocuğun düşme anına şahit olan bir mahalle sakini o anları anlattı.

Olay, Çekmeköy'de Çatalçeşme Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Sokağa gelen 2 kağıt toplayıcısı, kaldırımda bulunan rögar kapağını gözlerine kestirerek kapağın yanında bir süre bekledi. Kağıt toplayıcıları rögar kapağını kağıt topladıkları çuvala yükledi ardından açık kalan kanalizasyon çukurunun üzerine kağıt koyarak sokaktan ayrıldı.

Çukurun ağzının açık olduğunu fark etmeyen 7 yaşındaki Mikail Benli, kağıda bastıktan sonra çukura düştü. Bu esnada durumu fark eden vatandaş, çukurun dibine düşmemek için tutunan Mikail Benli'yi elinden tutarak dışarı çıkardı. Çukura düşen Mikail Benli, olayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Küçük çocuğun çukura düştüğü anlara tanık olan mahalle sakini Yılmaz Kangül, "Dün olay 17.00 sıralarında gerçekleşti. Daha önce sel olmuştu. Rögar kapağı yoktu, açmışlardı. İSKİ'ye de haber vermiştik. İSKİ geldi, kapağı tam kapatmamışlardı. Kağıt toplayıcıları da bunu fırsat bilip kapağı aldılar. Aldıktan sonra da üstüne kağıt koymuşlar. Çocuklar burada oyun oynuyordu. Çocuk, kartonu görünce kartona yöneliyor. Ardından kuyuya düşüyor. Dibe düşmemek için çocuk elleriyle kenara tutunuyor. Site yöneticisi son anda çocuğu kuyudan çıkarıyor. Çocuğun durumu şu anda iyi. Çekmeköy Belediyesi olaya müdahale etti, çok hızlı bir şekilde geldiler Allah razı olsun. Sonradan İSKİ de geldi gereken müdahaleyi yaptı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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