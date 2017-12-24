Çekmeköy'de Çıkan Silahlı Çatışmanın Şüphelileri Teslim Oldu

Çekmeköy'de gündüz vakti silahlı çatışmaya girerek terör estiren şüpheliler, olayda kullandıkları 4 adet tabanca ile teslim oldu.



Çekmeköy'de önceki gün saat 11.00 sıralarında aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıkmış, çevrede bulunan ev ve arabalar zarar görmüştü. Çıkan çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken, polis olay yerinde çok sayıda boş kovan ele geçirmişti. Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde K.Ç. ve oğlu Ö.Ç. ile K.Ç'nin kardeşi M.Ç. ve oğlu B.Ç. arasında alacak verecek yüzünden çatışma çıktığı belirlendi. Şüpheliler, olayda kullanılan 4 tabanca ile birlikte Alemdağ Polis Merkezi Amirliğine teslim oldu.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İSTANBUL