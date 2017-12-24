Çekmeköy'de çıkan silahlı çatışmanın şüphelileri teslim oldu

Gündüz vakti terör estirmişlerdi

Silahlı çatışmaya karışanların ağabey kardeş olduğu ortaya çıktı



İSTANBUL - Çekmeköy'de gündüz vakti silahlı çatışmaya karışarak terör estiren şüpheliler olayda kullanılan 4 adet tabanca ile teslim oldu.

Çekmeköy'de önceki gün saat 11: 00 sıralarında aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıkmış, çevrede bulunan ev ve arabalar zarar görmüştü. Çıkan çatışma da ise şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, polis olay yerinde çok sayıda boş kovan ele geçirmişti. Çekmeköy ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, K.Ç ve oğlu Ö.Ç ile K.Ç'nin kardeşi M.Ç ve oğlu B.Ç arasında alacak verecek yüzünden çatışma çıktığı belirlendi. Şüpheliler olayda kullanılan 4 tabanca ile birlikte Alemdağ Polis Merkezi Amirliği'ne teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.