Çekmeköy'de cep telefonu hırsızları kıskıvrak yakalandı

Çekmeköy'de 2 ayrı evden 4 telefon çalan şahıslar polisin takibine yakalandı.

Çekmeköy'de 2 ayrı evden 4 telefon çalan şahıslar polisin takibine yakalandı. Şahısların olay yerine geldikleri korsan taksinin plakasından şahıslara ulaşan polis 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Korsan taksi olarak çalışan şahıs serbest bırakılırken iki kişi ise tutuklandı.

Çekmeköy'de 18 Haziran tarihinde 2 ayrı evden toplamda 4 adet cep telefonunun çalınması sonucu polis harekete geçti. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelilerin olay yerine geldikleri aracın plaka bilgileri tespit edildi. Yapılan araştırmalarda korsan taksi olarak çalıştığı belirlenen A.K. isimli şahıs ikametinde yakalandı. Çalışmaların devamında A.Y. ve Ö.Ü. isimli şüpheli şahısların hırsızlık konularını gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüpheli şahıslar 21 Haziran günü saat 04.00 sıralarında buluşma için geldikleri Beyoğlu'ndaki Piyale Paşa Bulvarı üzerindeki bir park içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.K. isimli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, A.Y. ve Ö.Ü. isimli şahıslar ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı