Çekmeköy'de bir binanın üst katında çıkan yangın söndürüldü Çekmeköy'de bir binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çekmeköy'de bir binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mehmet Akif Mahallesi İstiklal Sokak'ta dört katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiyenin uğraşları sonucu söndürülen yangın hasara neden oldu.

Kaynak: AA