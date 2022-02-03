Çekmeköy'de benzin istasyonunda yaşanan kavganın detayları ortaya çıktı

Çekmeköy'de bulunan bir benzin istasyonunda iki grup arasında meydana gelen kavganın detayları ortaya çıktı. Emniyet güçlerinin olaya ilişkin yaptığı araştırmada kavganın, istasyonda sıra bekleyen vatandaşlar ile istasyon çalışanları arasında sıra bekleme nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Çekmeköy'de bir benzin istasyonunda iki grup arasında kavga çıkmıştı. Emniyet güçlerinin olaya ilişkin yaptığı araştırmada kavganın sıra bekleme nedeniyle çıktığı öğrenildi. Yakıt almaya gelen 5-6 şahıs ile R.A, B.C.A, ve Y.K. isimli akaryakıt istasyonu çalışanları arasında sıra bekleme sebebiyle kavga çıktığı belirlendi. Güvenlik kameraları görüntüleri üzerinden plaka bilgileri tespit edilen araç sahibi ve diğer şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik polis tarafından çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa