Çekmeköy'de bariyere çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti
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Çekmeköy'de bariyere çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Çekmeköy'de bariyere çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda lastiği patladıktan sonra bariyere çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda lastiği patladıktan sonra bariyere çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine doğru seyir halinde olan Erdoğan İ.'nin kullandığı tır, lastiğinin patlaması nedeniyle bariyere çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından Erdoğan İ.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunu götürüldü.

Kazaya karışan tır, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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