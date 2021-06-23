ÇEKMEKÖY'DE BARİYERE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

ÇEKMEKÖY'DE BARİYERE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDIAli Kerem BENGİ / İSTANBUL( DHA) ÇEKMEKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyere çarpıp, yol kenarına uçtu.

ÇEKMEKÖY'DE BARİYERE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL( DHA) ÇEKMEKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyere çarpıp, yol kenarına uçtu. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Şile Otoyolu'nun Çekmeköy mevkiinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 FP 9279 plakalı motosiklet, bariyere çarpıp, yol kenarına uçtu. Sürücü de motosikletten savrularak, yere düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sol bacağında derin kesikler oluştuğu öğrenilen sürücünün durumu ciddi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı