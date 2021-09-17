Çekmeköy'de aynı markaya ait 12 otomobilin farlarını çalan 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Çekmeköy'de aynı markaya ait 12 otomobilin farlarını çalan 2 şüpheli yakalandı

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Çekmeköy'de aynı markaya ait 12 otomobilin farlarını çalan 2 şüpheli yakalandı

Çekmeköy'de 4 ayda, aynı markaya ait 12 otomobilin farlarını çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Çekmeköy'de 4 ayda, aynı markaya ait 12 otomobilin farlarını çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede son 4 ayda bir markaya ait 12 otomobilin farlarının çalınması üzerine Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin iki farklı kiralık otomobil kullanarak olay yerine geldiklerini ve farları çaldıklarını tespit etti.

Ekipler düzenledikleri operasyonda, şüpheliler Kurtuluş Ö. ve Kanber Ş'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen Kanber Ş. tutuklanırken, şüpheli Kurtuluş Ö'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

Şüphelilerin hırsızlık olayları çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Kayıtlarda, şüphelilerin kiraladıkları araçlarla olay yerine geldikleri, otomobillerin tamponlarını kırdıktan sonra farları çaldıkları görülüyor.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çekmeköy'de aynı markaya ait 12 otomobilin farlarını çalan 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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