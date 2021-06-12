Çekmeköy'de asayiş uygulamasında 49 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çekmeköy'de asayiş uygulamasında 49 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Çekmeköy'de yapılan asayiş uygulamasında haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası ve aranması bulunan, üzerinde suç unsuruna rastlanan 49 kişi yakalandı.

Çekmeköy'de yapılan asayiş uygulamasında haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası ve aranması bulunan, üzerinde suç unsuruna rastlanan 49 kişi yakalandı.

İstanbul Güven Timleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, dün ilçede asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

İlçede 8 ayrı noktada gerçekleştirilen denetimlerde, 20 bin 812 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapıldı.

"Hırsızlık" ve "kapkaç" gibi 6 ayrı suçtan 10 yıl 9 ay kesilmiş hapis cezası bulunan Hanifi T., "nitelikli yağma" gibi 4 ayrı suçtan 23 yıl 1 ay kesilmiş hapis cezası bulunan Mehmet S.S. ve sahte kimlik kullandığı tespit edilen bir şüpheli ve çeşitli suçlardan aranması bulunan ile üzerinde suç unsuruna rastlanan 46 kişi yakalandı.

"Bebe bisküvisi" kutusunda uyuşturucu madde ele geçirildi

Uygulama kapsamında, 1190 araç denetlenirken 2 ruhsatsız tabanca bulunduran araç sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı.

Ekipler, durdurdukları bir ticari takside yolcu olarak bulunan Mohammedbaqer Y.A.'nın şüpheli davranışlarda bulunması üzerine üst ve yanındaki poşette arama yaptı.

Şüphelinin yanında bulunan poşetteki bebe bisküvisi kutusunda 1 kilo 213 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli, Mohammedbaqer Y.A. gözaltına alındı.

Durdurulan bir başka ticari takside ise 2 yolcuya ait poşette 649,91 gram esrar ve 16 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler Muhammed K. ve Musa T. de gözaltına alındı.

Ayrıca, ilçede bulunan 12 metruk bina ve 36 çocuk parkı kontrol edildi. Uyuşturucu madde bulundurma suçundan 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Çekmeköy'de asayiş uygulamasında 49 kişi gözaltına alındı
Çekmeköy'de asayiş uygulamasında 49 kişi gözaltına alındı
Çekmeköy'de asayiş uygulamasında 49 kişi gözaltına alındı
Çekmeköy'de asayiş uygulamasında 49 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
UKRAYNALI MODELİN ÖLÜMÜ: 1 KİŞİ TUTUKLANDI
UKRAYNALI MODELİN ÖLÜMÜ: 1 KİŞİ TUTUKLANDI
'Nuriş Kardeşler'e yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı
'Nuriş Kardeşler'e yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Veysel Eroğlu Boris Johnson Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Metin Uca Atilla Taş Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ergin Ataman Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çekmeköy'de asayiş uygulamasında 49 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 15:39:50. #1.15#

title