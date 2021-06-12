Çekmeköy'de asayiş uygulamasında 49 kişi gözaltına alındı

Çekmeköy'de yapılan asayiş uygulamasında haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası ve aranması bulunan, üzerinde suç unsuruna rastlanan 49 kişi yakalandı.

Çekmeköy'de yapılan asayiş uygulamasında haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası ve aranması bulunan, üzerinde suç unsuruna rastlanan 49 kişi yakalandı.

İstanbul Güven Timleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, dün ilçede asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

İlçede 8 ayrı noktada gerçekleştirilen denetimlerde, 20 bin 812 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapıldı.

"Hırsızlık" ve "kapkaç" gibi 6 ayrı suçtan 10 yıl 9 ay kesilmiş hapis cezası bulunan Hanifi T., "nitelikli yağma" gibi 4 ayrı suçtan 23 yıl 1 ay kesilmiş hapis cezası bulunan Mehmet S.S. ve sahte kimlik kullandığı tespit edilen bir şüpheli ve çeşitli suçlardan aranması bulunan ile üzerinde suç unsuruna rastlanan 46 kişi yakalandı.

"Bebe bisküvisi" kutusunda uyuşturucu madde ele geçirildi

Uygulama kapsamında, 1190 araç denetlenirken 2 ruhsatsız tabanca bulunduran araç sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı.

Ekipler, durdurdukları bir ticari takside yolcu olarak bulunan Mohammedbaqer Y.A.'nın şüpheli davranışlarda bulunması üzerine üst ve yanındaki poşette arama yaptı.

Şüphelinin yanında bulunan poşetteki bebe bisküvisi kutusunda 1 kilo 213 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli, Mohammedbaqer Y.A. gözaltına alındı.

Durdurulan bir başka ticari takside ise 2 yolcuya ait poşette 649,91 gram esrar ve 16 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler Muhammed K. ve Musa T. de gözaltına alındı.

Ayrıca, ilçede bulunan 12 metruk bina ve 36 çocuk parkı kontrol edildi. Uyuşturucu madde bulundurma suçundan 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan