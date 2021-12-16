Çekmeköy'de araç yangını

Çekmeköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Alınteri Sokak üzerinde bulunan bir araçta yangın meydana geldi. Saat 02: 21 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Dudullu İtfaiye ekibimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekibimizin çalılşmaları sonucu yangın söndürüldü.

Olayda maddi hasar meydana gelirken, yaralı ve can kaybı yaşanmadı.

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