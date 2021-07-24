Çekmeköy'de araç şarampole devrildi: 1 yaralı
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Çekmeköy'de araç şarampole devrildi: 1 yaralı

Çekmeköy'de araç şarampole devrildi: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Adem Koç - Haberler | Güncel

Çekmeköy'de şarampole devrilen aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Çekmeköy'de şarampole devrilen aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YM 0606 plakalı pikap, Şile Otoyolu Ümraniye istikametinde seyir halindeyken kontrolden çıktı.

Bariyerlere çarpan araç, ardından şarampole devrildi. Kazada pikabın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kazayı gören diğer sürücülerin, kaza sırasında bir kişinin araçtan dışarıya fırladığını iddia etmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerinde arama çalışması yaptı ancak aramalarda herhangi bir kişiye rastlanmadı.

Çekmeköy'de araç şarampole devrildi: 1 yaralı
Çekmeköy'de araç şarampole devrildi: 1 yaralı
Çekmeköy'de araç şarampole devrildi: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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