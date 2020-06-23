Çekmeköy'de arabalı sinema gecesinde vatandaşlar '7. Koğuştaki Mucize' filmini seyretti
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Çekmeköy'de arabalı sinema gecesinde vatandaşlar '7. Koğuştaki Mucize' filmini seyretti

Çekmeköy'de arabalı sinema gecesinde vatandaşlar '7. Koğuştaki Mucize' filmini seyretti -Çekmeköy'de düzenlenen arabalı sinema gecesi havadan görüntülendi Çekmeköy'de korona virüs sürecinde vatandaşların güzel vakit geçirebilmesi için düzenlenen arabalı sinema günlerinde 7.

23.06.2020 10:56 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:03

Çekmeköy'de arabalı sinema gecesinde vatandaşlar '7. Koğuştaki Mucize' filmini seyretti

-Çekmeköy'de düzenlenen arabalı sinema gecesi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Çekmeköy'de korona virüs sürecinde vatandaşların güzel vakit geçirebilmesi için düzenlenen arabalı sinema günlerinde 7. Koğuştaki Mucize filmi gösterime sunuldu. Açık hava sinemasında arabalarında oturan vatandaşlar hem patlamış mısırlarını yedi hem de filmin keyfini çıkardı. Arabalı sinema gecesi havadan görüntülendi.

Çekmeköy Belediyesi, pandemi dolayısıyla 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlar için yeni normalleşme süreci ile birlikte kültür sanat etkinlikleri düzenlemeye başladı. Sinema salonlarında oldukça ilgi gören 7. Koğuştaki Mucize filmi, vizyondan sonra Çekmeköy Belediyesi, arabalı sinema etkinlik günlerinde izleyici ile buluştu. Çekmeköy'de vatandaşlar arabalı sinema etkinliğinde "7. Koğuştaki Mucize" filmini açık alanda arabalarının içinde izledi. Çekmeköy'de Ulus Pazar Alanı'nda gerçekleşen nostaljik sinema gecesine ilgi oldukça yoğundu. Film gösterimi öncesi sinemaya gelen vatandaşlara mısır, çikolata ve su ikram edildi. Arabalı sinema gecesine ise klasik otomobiller damga vurdu. Öte yandan, arabalı sinema gecesi havadan görüntülendi.

Ailesiyle filmi seyreden bir vatandaş, "Bize bu imkanı sağladığı için Çekmeköy Belediyesine teşekkür ederiz. Bu zor günlerde bizi mutlu etti. Film de çok güzel. Ailemizle severek izliyoruz"dedi.

Çocuğuyla beraber sinemaya gele bir kişi, "Öncelikle başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu aktivitelerin de devamını bekliyoruz çok güzel bir şey" diye konuştu.

Filmi izlemeye gelnm başka bir vatandaş ise, "Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Benim buraya ilk gelişim. Filmi daha önce de izlemiştim ama burada izlemek daha keyifli" dedi.

Çekmeköy'de arabalı sinema gecesinde vatandaşlar '7. Koğuştaki Mucize' filmini seyretti

Kaynak: İHA

Manşet

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