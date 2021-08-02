Çekmeköy'de alkollü sürücü dehşeti: Park halindeki 10 araca çarptı
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Çekmeköy'de alkollü sürücü dehşeti: Park halindeki 10 araca çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çekmeköy'de alkollü olduğu iddia edilen minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 10 araca çarptıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

Çekmeköy'de alkollü olduğu iddia edilen minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 10 araca çarptıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Şüpheli şahsın minibüsüyle kaçtığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 00.30 sıralarında Çekmeköy'de meydana geldi. İddiaya göre, panelvan tipi minibüsün alkollü sürücüsü cadde üzerinde aşırı hız yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde park halinde bulunan 10 araca çarptı. Meydana gelen kaza sonrası vatandaşlar sokağa dökülürken, alkollü araç sürücüsü ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan alkolü sürücünün farklı sokaklardaki araçlara da çarptığı iddia edildi.

"SESİ DUYUNCA SOKAĞA ÇIKTIK"

Meydana gelen kazada aracı hasar alan Turan Güner isimli vatandaş, "Gece saat 12 sıralarındaydı. Ben o esnada evde otururken dışarıdan gelen ses üzerine sokağa çıktım. Aşağı indiğimde bir aracın park halinde olan 10 araca çarpıp kaçtığını öğrendim. Benim aracında içlerindeydi. Aracı henüz 3 ay önce almıştım. Görenlerin anlattığına göre sürücü alkollüymüş. Buraya gelmeden önce de farklı sokaklardaki araçlara da çarpmış. Çok sayıda araç sürücüsü mağdur oldu" diye konuştu.

Alkollü sürücünün 10 araca çarptıktan sonra minibüsüyle kaçtığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(Abdul Samet Kaya - Halit Arslan/İHA)

Çekmeköy'de alkollü sürücü dehşeti: Park halindeki 10 araca çarptı
Çekmeköy'de alkollü sürücü dehşeti: Park halindeki 10 araca çarptı
Çekmeköy'de alkollü sürücü dehşeti: Park halindeki 10 araca çarptı
Çekmeköy'de alkollü sürücü dehşeti: Park halindeki 10 araca çarptı
Çekmeköy'de alkollü sürücü dehşeti: Park halindeki 10 araca çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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