ÇEKMEKÖY'DE ALARM ÇALINCA YAKALANAN KUYUMCUDAKİ HIRSIZ KAMERADA

ÇEKMEKÖY'de bir kuyumcunun duvarını delerek içeri giren hırsız, kuyumcunun alarmı çalınca panikle kaçmaya başladı. O sırada yoldan geçen polis ekibi, kaçan hırsızı saklandığı bodrumda kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin duvardan kuyumcuya girdiği ve içeride gezdiği anlar kameralara yansıdı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Alemdağ Mahallesi Reşadiye Caddesi'ndeki bir kuyumcuda yaşandı. Kuyumcunun bulunduğu pasajın arka tarafındaki kepenk kilidini kıran R.Ç.(32) isimli kişi önce pasaja girdi. Hırsız, daha sonra pasajın içindeki kuyumcunun duvarında delik açarak içeri girdi. R.Ç., içerisinde altın bulunan ve kilitli olan kasaları ve çekmeceleri açmaya çalıştığı sırada dükkanın alarmı çalmaya başladı. Bu sırada caddede devriye gezen polis ekibi alarmı çalan kuyumcuyu kontrol etmek istedi. Pasaja yanaşan polis ekibi, içeriden bir kişinin koşarak çıktığını gördü. Kaçan kişi ile polis arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Paniğe kapılan hırsız elindeki malzemeleri çevredeki boş arsaya attıktan sonra bir evin bodrumuna saklandı. Kaçan kişinin gözden kaybolduğu noktada çalışma yapan polis ekipleri, R.Ç.'yi bir evin bodrumunda saklanırken buldu. Gözaltına alınan zanlı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, olayın meydana geldiği dükkanda ve pasaj çevresinde incelemelerde bulundu. Zanlının, kaçarken boş arsaya fırlattığı, kepenk açmak ve duvar kırmakta kullandığı malzemeler ile kuyumcudan çaldığı ziynet eşyaları ise bulunarak muhafazaya alındı.

Kuyumcu dükkanının sahibi Ali Haydar Söğüt, "Polis arkadaşlar aradılar. Alarmımız çalmış, polis arkadaşlar da müdahale etmiş. Biz de geldik ama daha olayı görmedik. Henüz tam bir bilgimiz yok ama kasanın dışında kalan malları almışlar. Ona göre de bakacağız duruma" şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

O ANLAR KAMERADAÖte yandan şüphelinin, duvardaki delikten kuyumcuya girmesi ve içeride dolandığı anlar kameralara yansıdı.

Görüntü dökümü: ------------------------------Soygunun yaşandığı kuyumcu-Kırılan kepenk-Duvarda açılan delik-Zanlının kaçarken attığı malzemeler-Olay yeri inceleme ekibinin çalışmaları-Dükkan sahibi ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı