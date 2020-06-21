Çekmeköy'de açık havada arabalı sinema nostaljisi keyfi
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Çekmeköy'de açık havada arabalı sinema nostaljisi keyfi

Çekmeköy Belediyesi, pandemi dolayısıyla 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlar için yeni normalleşme süreci ile birlikte kültür sanat etkinlikleri düzenlemeye başladı.

21.06.2020 09:22 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:02

Çekmeköy Belediyesi, pandemi dolayısıyla 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlar için yeni normalleşme süreci ile birlikte kültür sanat etkinlikleri düzenlemeye başladı. Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı arabalı sinema nostaljisi havadan görüntülendi.

Çekmeköy'de vatandaşlar arabalı sinema etkinliğinde "Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu" filmini açık alanda arabalarının içinde izledi. Çekmeköy'de Ulus Pazar Alanı'nda gerçekleşen nostaljik sinema gecesine ilgi oldukça yoğundu. Film gösterimi öncesi sinemaya gelen vatandaşlara mısır, çikolata ve su ikram edildi. Arabalı sinema gecesine ise klasik otomobiller damga vurdu. Öte yandan, arabalı sinema gecesi havadan görüntülendi.

Arabalı sinema nostaljisine katılan vatandaşlardan birisi, "80'lere ait bir gelenekti aslında bu biz de anne ve babalarımızdan hep duyuyorduk. Mesajı gördüğümüz gibi hemen arkadaşımla geldim. Kendi yanımıza atıştırmalığımızı da aldık. Ahmet Poyraz başkanımıza da bu organizasyon için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek yapılan açık havada arabalı sinema nostaljisinde Çekmeköylüler 21 Haziran'da Rafadan Tayfa Göbekli Tepe, 22 Haziran'da 7. Koğuştaki Mucize sinema filmiyle 3 gün "Arabalı Sinema" nostaljisini yaşayacak.

(Cüneyt Sevindik/İHA)

Çekmeköy'de açık havada arabalı sinema nostaljisi keyfi

Kaynak: İHA

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