Çekmeköy'de 24 yaşındaki gencin şüpheli ölümü gizemini koruyor
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Çekmeköy'de 24 yaşındaki gencin şüpheli ölümü gizemini koruyor

Çekmeköy'de 24 yaşındaki gencin şüpheli ölümü gizemini koruyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yaklaşık 2 buçuk yıl önce kız arkadaşına doğum günü sürprizi yapmak için İstanbul Çekmeköy'de çalıştığı otomotiv firmasına giden ve burada kalbinden bıçaklanarak hastaneye kaldırıldıktan 16 gün sonra hayatını kaybeden Hasan Sevinçtekin'in (24) şüpheli ölümü gizemini korumaya devam ediyor.

Yaklaşık 2 buçuk yıl önce kız arkadaşına doğum günü sürprizi yapmak için İstanbul Çekmeköy'de çalıştığı otomotiv firmasına giden ve burada kalbinden bıçaklanarak hastaneye kaldırıldıktan 16 gün sonra hayatını kaybeden Hasan Sevinçtekin'in (24) şüpheli ölümü gizemini korumaya devam ediyor. Gencin acılı babası, kendisini gizli numaradan arayan kişinin "bu işin peşini bırak" diyerek 400 bin TL teklif ettiğini iddia etti.

Çekmeköy'de 29 Ocak 2019 tarihinde yaşanan olayda, otomotiv firmasında çalışan kız arkadaşını görmeye giden Hasan Sevinçtekin (24) kalbinden bıçaklandı, kaldırıldığı hastanede 16 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Hasan Sevinçtekin'in intihar ettiği değerlendirildi. "2 buçuk senedir ciğerimiz yanıyor" diyen acılı anne Leyla Sevinçtekin, "Oğlumu kandırıp oraya götürdüler ve bize cenazesi geldi. Bu olay artık aydınlatılsın başkalarının ciğeri de benimki gibi yanmasın" dedi.

"Bize 400 bin TL teklif ettiler"

Oğlunun cinayete kurban gittiğini iddia eden baba Aziz Sevinçtekin, şüphelilerin bulunması için mücadele verdiğini belirterek, "Karakola gittik ve bize kamera kayıtlarının olduğunu söylediler. 15 gün sonra ise kayıtlar savcılığa gönderildi fakat burada ise bize kamera kayıtları yok dendi. Oğlumuz 3 defa pastaneden otomotiv firmasına gidip geliyor ve son gidişinde ise bıçaklanıyor. Beni gizli numaradan aradılar ve "bu işin peşini bırak artık olan oldu" diyerek 400 bin TL teklif ettiler. Artık perişan olduk ve gücümüz kalmadı. Elimizde bu kadar delil varken olay yerine inceleme ekibi bile gitmedi. Kamera kaydını silen kişi ve pastane sahibinin ifadesi bile alınmadı" dedi. - İSTANBUL

Çekmeköy'de 24 yaşındaki gencin şüpheli ölümü gizemini koruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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