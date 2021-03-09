ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ'NDEN İKİ ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ İNŞAAT İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
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ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ'NDEN İKİ ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ İNŞAAT İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

09.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:30
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ'NDEN İKİ ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ İNŞAAT İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

ÇEKMEKÖY Belediyesi, inşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden iki kardeşin ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

ÇEKMEKÖY Belediyesi, inşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden iki kardeşin ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada müteahhit ve toprak sahibi anlaşmazlığı nedeniyle yapının 5 yıldır inşaat halinde olduğu, yapı ve çevresinin belediye ekiplerinin rutin denetiminde kontrol edildiği belirtilerek, "Yasal olarak belirtilen güvenlik önlemlerinin alınmasına rağmen, iki kardeşin hayatını kaybetmesi, kurumumuzu da derinden üzdü. Ailemizin acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz." denildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'ndeki inşaatta iki evladımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bir yandan acılı ailenin yanında acılarını paylaşırken bir yandan da yasal sürecin işlemesi için Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile paylaştığımız inşaat hakkındaki bilgileri kamuoyunun bilgisine de sunarız. Acı olayın yaşandığı inşaata, 2015 yılında yapı ruhsatı verilmiş. 301 ada 4 ve 5 parsel üzerinde başlayan inşaat için bir süre sonra toprak sahibi tarafından tapu iptal davası açılmış. 2016 yılında sonuçlanan mahkeme kararı ile tapu iptal edilmiş ve bu karara istinaden inşaat durdurulmuş. Mahkeme kararını takiben belediye, mevcut durumu kayıt altına almak için seviye tespit tutanağı tutmuş.

Müteahhit ve toprak sahibi anlaşmazlığı nedeniyle 5 yıldır inşaat halinde kalan yapı çevresi, belediye ekiplerinin denetimlerinde rutin olarak kontrol ediliyor. 28.10.2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yapılan yazışmalarda kayıt altında bulunan yerinde tespit tutanağının yanı sıra inşaat Yapı Kontrol Müdürlüğü saha ekiplerinin rutin denetimlerinde de gözetim altında tutulmuştur. Yasal olarak belirtilen güvenlik önlemlerinin alınmasına rağmen, iki kardeşin hayatını kaybetmesi, kurumumuzu da derinden üzdü. Ailemizin acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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