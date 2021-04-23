Çekmeköy Belediyesi, 23 Nisan'ın coşkusunu konvoyla yaşattı
Çekmeköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konvoy oluşturdu.
Çekmeköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konvoy oluşturdu.
Polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin de yer aldığı konvoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklara bayram coşkusu yaşattı.
Türk bayrağı ile kırmızı-beyaz balonların yer aldığı araçlardan oluşan konvoyda 23 Nisan marşları çalındı.
Klasik otomobile binen 12 yaşındaki Eymen Mut Çekmeköy Belediye Başkanı'nı, 11 yaşındaki Taha Yılmaz ise Çekmeköy Kaymakamı'nı temsilen vatandaşları selamladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz