'Çekmecemde Sanat Var' konserleri Anıl Piyancı konseri ile başladı
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'Çekmecemde Sanat Var' konserleri Anıl Piyancı konseri ile başladı

'Çekmecemde Sanat Var' konserleri Anıl Piyancı konseri ile başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği 'Çekmecemde Sanat Var' açık hava konserlerinin açılışında sahne alan Rap müziğin ünlü ismi Anıl Piyancı, pandemiden sonra ilk konserinde Halkalı'daki Nurettin Şen Parkı'nda hayranlarıyla buluştu.

Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği 'Çekmecemde Sanat Var' açık hava konserlerinin açılışında sahne alan Rap müziğin ünlü ismi Anıl Piyancı, pandemiden sonra ilk konserinde Halkalı'daki Nurettin Şen Parkı'nda hayranlarıyla buluştu.

Anıl Piyancı konserine özellikle gençler büyük ilgi gösterdi. Konser alanının girişinde HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapıldı.

ANIL PİYANCI: KÜÇÜKÇEKMECE SEYİRCİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Aylar sonra konser vermenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden sanatçı Anıl Piyancı Küçükçekmece seyircisine teşekkür ederek, "İnanılmaz eğlendim. Uzun zaman sonra sahneye çıkınca zannettim ki çok uzun yıllar geçmiş. Küçükçekmece seyircisi gerçekten çok iyiydi. Gençler de çok özlemiş, ben de çok özlemişim. İlk konserimin Küçükçekmece'de olması beni gerçekten çok mutlu etti" diye konuştu.

SES YARIŞMASININ KAZANANLARI BELLİ OLDU

Etkinlik kapsamında, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Küçükçekmece Sesini Arıyor Online Ses Yarışması'nda da son 15 kişi arasına kalan yarışmacılardan ilk üçe girenlere ödülleri takdim edildi. Yarışmada ilk 3 halk ve jüri oylarıyla belirlendi. Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi'nin düzenlediği yarışmada 3'üncü olan Adnan Zeybek'e 2 bin TL, 2'inci olan Selma Ergül'e 3 bin 500 TL, 1'inci olan Berke Bohçacı'ya 5 bin TL ve 60 yaş özel kategoride yarışarak 1'inci olan Vildan Öğüt'e 5 bin TL ödül verildi.

KONSERLER YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK

'Çekmecemde Sanat Var' açık hava konserleri; Pinhani, Melihat Gülses, Niyazi Koyuncu, Zeynep Bakşi Karatağ, Ahmet Aslan, Rumeli Ekrem, Necati ve Saykolar ve Kendinden Hallice/ Emre Fel ile sürecek.


'Çekmecemde Sanat Var' konserleri Anıl Piyancı konseri ile başladı
'Çekmecemde Sanat Var' konserleri Anıl Piyancı konseri ile başladı
'Çekmecemde Sanat Var' konserleri Anıl Piyancı konseri ile başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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