Çekme karavan yandı
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Çekme karavan yandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel

Antalya'nın Finike ilçesinde, bir çekme karavan yanarak kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Finike ilçesinde, bir çekme karavan yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kum Mahallesi sahili yakınlarındaki piknik alanında bulunan çekme karavanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere ilk müdahaleyi, çevredekiler karavanın bağlı olduğu aracı uzaklaştırarak yaptı.

Karavanda meydana gelen küçük patlamalar, yangına müdahaleyi güçleştirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike İtfaiye Birimi ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Karavanın kullanılamaz hale geldiği yangında, çevredeki otluk alanda da hasar oluştu.

Çekme karavan yandı
Çekme karavan yandı
Çekme karavan yandı
Çekme karavan yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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